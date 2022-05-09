AFYONKARAHİSAR - Çıkan yangında 15 iş yeri kullanılamaz hale geldi (2) - Son Dakika
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AFYONKARAHİSAR - Çıkan yangında 15 iş yeri kullanılamaz hale geldi (2)

09.05.2022 09:35

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde çıkan yangında 15 iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde çıkan yangında 15 iş yeri kullanılamaz hale geldi.

İlçe merkezinde ilk olarak kasap dükkanlarında çıktığı iddia edilen yangın sırasında havai fişek malzemeleri satan bir iş yerinde de patlamalar oldu.

Kısa sürede büyüyen yangın bitişikteki diğer iş yerlerine sıçradı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangında 15 iş yeri kullanılamaz hale geldi.

AFYONKARAHİSAR - Çıkan yangında 15 iş yeri kullanılamaz hale geldi (2)
AFYONKARAHİSAR - Çıkan yangında 15 iş yeri kullanılamaz hale geldi (2)
AFYONKARAHİSAR - Çıkan yangında 15 iş yeri kullanılamaz hale geldi (2)
AFYONKARAHİSAR - Çıkan yangında 15 iş yeri kullanılamaz hale geldi (2)

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AFYONKARAHİSAR - Çıkan yangında 15 iş yeri kullanılamaz hale geldi AFYONKARAHİSAR - Çıkan yangında 15 iş yeri kullanılamaz hale geldi BOŞ EV YANARAK KÜLE DÖNDÜ BOŞ EV YANARAK KÜLE DÖNDÜ Son dakika haberi... Afyonkarahisar'da boş bir evde çıkan yangın hasara yol açtı Son dakika haberi... Afyonkarahisar'da boş bir evde çıkan yangın hasara yol açtı

Karahisar, Hisarcık, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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