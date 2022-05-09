AFYONKARAHİSAR - Çıkan yangında 15 iş yeri kullanılamaz hale geldi (3) - Son Dakika
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AFYONKARAHİSAR - Çıkan yangında 15 iş yeri kullanılamaz hale geldi (3)

09.05.2022 10:39

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde çıkan yangında 15 iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde çıkan yangında 15 iş yeri kullanılamaz hale geldi.

İlçe merkezinde ilk olarak kasap dükkanlarında çıktığı iddia edilen yangın sırasında havai fişek malzemeleri satılan iş yerinde de patlamalar meydana geldi.

Kısa sürede büyüyen yangın bitişikteki diğer iş yerlerine sıçradı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 15 iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Soğutma çalışmaları devam ediyor.

"Esnafı mağdur etmeyecek şekilde gerekli destekler verilecektir"

Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat ve Bolvadin Belediye Başkanı Fatih Kayacan, yangın bölgesinde inceleme yaptı.

Kaymakam Bolat, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangın sebebiyle ilçe halkına geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Bolat, "En büyük tesellimiz herhangi bir can kaybının olmaması. Zararla ilgili devletimiz tüm yetkilileri ile sahada tespitlerini yapacak, esnafı mağdur etmeyecek şekilde gerekli destekler verilecektir." dedi.

Belediye Başkanı Kayacan da Bolvadin'in tescilli yapıların yoğun bulunduğu bir ilçe olduğunu belirtti.

Yangının çıktığı adada tescilli yapıları barındıran, tamamen ahşap dokunun bulunduğu bir mekanın olduğunu anlatan Kayacan, "Tabii böyle bir adada da ufak bir yangın yüzyıllık ardıç ağaçları, çam ağaçlarının olduğu bir lokasyonda kontrolü güçleştiriyor. Rabb'im esnafa kolaylık versin. Biz onların yanındayız, devletimiz yanında. Allah devlete zeval vermesin. Halkımıza geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

AFYONKARAHİSAR - Çıkan yangında 15 iş yeri kullanılamaz hale geldi (3)
AFYONKARAHİSAR - Çıkan yangında 15 iş yeri kullanılamaz hale geldi (3)
AFYONKARAHİSAR - Çıkan yangında 15 iş yeri kullanılamaz hale geldi (3)
AFYONKARAHİSAR - Çıkan yangında 15 iş yeri kullanılamaz hale geldi (3)

YORUMLAR
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Karahisar, Hisarcık, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AFYONKARAHİSAR - Çıkan yangında 15 iş yeri kullanılamaz hale geldi (3) - Son Dakika


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SON DAKİKA: AFYONKARAHİSAR - Çıkan yangında 15 iş yeri kullanılamaz hale geldi (3) - Son Dakika
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