AFYONKARAHİSAR - Çocuk parkında ölü bulunan hakim defnedildi - Son Dakika
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AFYONKARAHİSAR - Çocuk parkında ölü bulunan hakim defnedildi

11.03.2022 15:14

Bursa'da çocuk parkında ölü bulunan hakimin cenazesi Afyonkarahisar'da toprağa verildi.

Bursa'da çocuk parkında ölü bulunan hakimin cenazesi Afyonkarahisar'da toprağa verildi.

Afyonkarahisar'a getirilen Ç.B'nin cenazesi Paşa Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi.

Cenazeye, Ç.B'nin yakınları, CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz ve vatandaşlar katıldı.

Bursa'da görevli hakim dün, çocuk parkında ölü bulunmuştu.

AFYONKARAHİSAR - Çocuk parkında ölü bulunan hakim defnedildi
AFYONKARAHİSAR - Çocuk parkında ölü bulunan hakim defnedildi
AFYONKARAHİSAR - Çocuk parkında ölü bulunan hakim defnedildi

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AFYONKARAHİSAR - Çocuk parkında ölü bulunan hakim defnedildi - Son Dakika


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