Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar Çocukların Kar Sevinci

Afyonkarahisar Çocukların Kar Sevinci

7 dakika önce

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yağan kar çocukları sevindirdi.

Afyonkarahisar Çocukların Kar Sevinci, System.String[]
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yağan kar çocukları sevindirdi. Cadde ve sokaklarda kar topu oynayan çocuklar doyasıya eğlendi. Sandıklı merkez ve köylerinde birkaç gündür hava sıcaklığı sıfırın altında seyrederken, dün saat 15.00 sularında kar yağışı başladı. Kısa sürede yerlerde biriken, araç ve caddeleri kaplayan kar 10 santime ulaştı. Kar yağışının hafta sonuna denk gelmesini fırsat bilen çocuklar ise mahalle ve cadde aralarına koşarak doyasıya kar topu oynayıp eğlendi.

6'ncı sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Ahmet Kahraman, Kar yağdı. Çok mutluyuz. Arkadaşlarımızla kar topu oynuyoruz dedi.

Emine Rümeysa Şener (12), Bugün kar yağdı. Tatile de denk gelmesi güzel oldu. Kar topu oynuyor eğleniyoruz diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 03:02 Kaynak: DHA

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