Afyonkarahisar Cumhurbaşkanını Bekliyor
1 saat önce
Afyonkarahisar Cumhurbaşkanını bekliyorAFYONKARAHİSAR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir dizi açılış ve temel atma töreni için geleceği Afyonkarahisar'da vatandaşlar, saatler öncesinden törenin gerçekleşeceği alanı doldurdu.
Afyonkarahisar
Cumhurbaşkanını bekliyor
AFYONKARAHİSAR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın bir dizi açılış ve temel atma töreni için geleceği Afyonkarahisar'da vatandaşlar, saatler öncesinden törenin gerçekleşeceği alanı doldurdu.
31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde Afyonkarahisar'a açılış ve temel atma törenleri için gelecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın programı 13.30'da Afyonkarahisar Cumhuriyet Meydanında gerçekleşecek. Tören öncesi binlerce Afyonkarahisarlı vatandaş alanı doldurdu. Ellerinde Türk bayrakları ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ı bekleyen vatandaşlar güvenlik noktasını geçerek meydanı kısa sürede doldurdu. Alana gelen vatandaşlar, Recep Tayyip
Erdoğan'ı bekliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 01:21 Kaynak: İHA
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