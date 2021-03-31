Afyonkarahisar'da 1 kişinin öldürülmesi, 4 kişinin yaralanmasına ilişkin 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "güvercin uçurma" nedeniyle çıktığı öne sürülen ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgaya yönelik soruşturmayı genişletti.
Ekipler, gözaltındaki Tolga K'nin babası İzzet K. ile kavgada yaralandıktan sonra taburcu edilen kardeşi Cemal K'yi de yakaladı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Olay
Dinar ilçesinde, önceki gün Pınarbaşı Mahallesi Yaren Sokak'ta, Tolga K, evinin önünde "güvercin uçurma" meselesi yüzünden tartıştığı İmdat G, Sevim G, Hamza G, Mertcan Z. ve Cemal K'ye pompalı tüfekle rastgele ateş ederek yaralamıştı.
Isparta Süleyman Demirel Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan İmdat G, müdahaleye rağmen yaşamını yitirmiş, diğer yaralılar tedavi altına alınmıştı.
Polis ekipleri, olayın ardından Tolga K'yi gözaltına almıştı.
Kaynak: AA
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