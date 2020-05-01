Afyonkarahisar'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlaması - Son Dakika

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Hak-İş Konfederasyonu Afyonkarahisar İl Başkanı İbrahim Gürbüz, Zafer Meydanı'nda sosyal mesafe kuralları çerçevesinde açıklama yaptı.

Gürbüz, açıklamada, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle meydanlarda olamadıkları için buruk bir 1 Mayıs kutlaması yaptıklarını ifade etti.

Bu günlerin geçeceğine inandıklarını belirten Gürbüz, tüm işçilerin evde ekranları başında kutlamalara katılmalarını istedi. Gürbüz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizler, Türkiye'nin bütün emekçileri, emeklileri, işsizleri, yoksulları, kadınları, erkekleri, gençleri, yaşlıları, engellileri, meslek sahipleri ve sivil toplum kuruluşları olarak tüm dünya emekçileriyle birlikte bugün yine 1 Mayıs'ta birlikteyiz. Koronavirüs salgını nedeni ile kitlesel kutlama imkanı olmasa da 1 Mayıs'ta, ekranlarda, illerin meydanlarında ve her yerdeyiz. Hak-İş olarak 23 Nisan'da Milli Mücadelemizin 100. yılını tüm teşkilatımız ve emekçilerimiz ile İstiklal Marşı'nı okuyarak büyük bir coşkuyla kutladık. Yine aynı gece başlayan rahmet, bereket ve mağfiret ayı ramazan ayının milletimiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Biz, 83 milyon vatandaşımız ve 4 milyon göçmen kardeşimiz ile birlikte Türkiye'yiz diyoruz. Hepimizin eşit haklardan, eşit şartlarda ve eşit sorumlulukla yararlanmasını istiyoruz."