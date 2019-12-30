Afyonkarahisar'da 10 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da 10 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika

Afyonkarahisar'da 10 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

6 saat önce

Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonda 10 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da 10 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, System.String[]

Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonda 10 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tesiste kaçak akaryakıt üretildiği ve piyasaya sürüldüğünün tespit edilmesi üzerine şüphelileri takibe aldı.

Tesiste üretilen akaryakıtın kamyona yüklenerek il dışına sevk edildiğini belirleyen ekipler, plakası belirlenen kamyonu uygulama noktasında durdurdu.

Aramada kamyon kasasındaki bidonlarda 10 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Ekiplerce 4 şüpheli gözaltına alındı.

Organize Sanayi Bölgesi, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 11:12 Kaynak: AA
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