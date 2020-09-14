Afyonkarahisar'da 10 bina karantinaya alındı - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 10 binanın karantinaya alındığı bildirildi.
Emirdağ Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuz, kentte 10 binada Kovid-19 vakası tanısı konulması nedeniyle adreslerde 14 gün karantina tedbiri ile evlerde izolasyon kurallarının uygulanmasına oy birliğiyle karar vermiştir." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, karantinaya alınan binaların adresleri de aktarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 19:29 - Kaynak: AA
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