Afyonkarahisar'da 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinliği - Son Dakika

Afyonkarahisar'da Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Ulu Önderimizi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 83. yılı dolaysıyı ile anma programı düzenlendi.

Afyon Lisesi konferans salonundaki program, öğrencilerin okuduğu şiirlerle başladı. Daha sonra öğrenci Ecrin Aymergen Atatürk için yazılan ben seni görmeden sevdim şarkısı seslendirildi.

Programda, okul öğretmenlerinden Nida Millik, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Millik, "Bugün yine zamanın donduğu, saatlerin 9'u 5 geçe durduğu 10 Kasım sabahı. Ey büyük atam, zamanın donduğu, saatlerin durduğu bölge bir günde, zihinlerimizde donmayan tek hakikat bin bir meşakkatlerle kurmuş olduğun Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar kalacağı gerçeğidir." dedi.

Atatürk'ü anlatan şarkıları ve marşları seslendirildiği program, şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.