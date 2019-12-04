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Afyonkarahisar'da 100 kilo esrar ele geçirildi

6 saat önce

AFYONKARAHİSAR'da polis ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda 100 kilo esrar geçirildi.

Afyonkarahisar'da 100 kilo esrar ele geçirildi, System.String[]

AFYONKARAHİSAR'da polis ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda 100 kilo esrar geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Sinanpaşa ilçesinde bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada toplam 99 kilo 750 gram esrar maddesi ele geçirildi. Aramada ayrıca satışa hazır 5 paket toplamda 44.7 gram esrar maddesi, kavanoz içerisinde 598.96 gram kenevir tohumu, kavanoz içerisinde 716.16 gram esrar maddesi, 4 ruhsatsız av tüfeği, 25 av tüfeği fişeği ve 50 tabanca fişeği de ele geçirildi. Gözaltına alınan Ş.D. ve İ.D. hakkında 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' yapmak suçundan işlem başlatıldı. Soruşturma sürüyor.


Emniyet Müdürlüğü, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 11:20 Kaynak: DHA
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