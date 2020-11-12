Afyonkarahisar'da 11 bin 18 adet uyuşturucu hap ele geçirildi (2) - Son Dakika

Afyonkarahisar'da 11 bin 18 adet uyuşturucu hap ele geçirildi (2)

KAÇAN ARAÇTAKİLER YAKALANDIAfyonkarahisar'da 11 bin 18 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirilmesiyle ilgili yürütülen operasyonda, kaçan 2 şüphelinin bulunduğu araç Manisa'nın Turgutlu ilçesinde durduruldu.

KAÇAN ARAÇTAKİLER YAKALANDI Afyonkarahisar'da 11 bin 18 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirilmesiyle ilgili yürütülen operasyonda, kaçan 2 şüphelinin bulunduğu araç Manisa'nın Turgutlu ilçesinde durduruldu. Araçtaki M.A. ve C.B. gözaltına alındı. 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIÖte yandan aynı operasyonda gözaltına alınan İ.A. ve N.T. ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIÖte yandan aynı operasyonda gözaltına alınan İ.A. ve N.T. ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



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