Afyonkarahisar'da 11 bin 18 adet uyuşturucu hap ele geçirildi (2) - Son Dakika

KAÇAN ARAÇTAKİLER YAKALANDI
Afyonkarahisar'da 11 bin 18 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirilmesiyle ilgili yürütülen operasyonda, kaçan 2 şüphelinin bulunduğu araç Manisa'nın Turgutlu ilçesinde durduruldu. Araçtaki M.A. ve C.B. gözaltına alındı.2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIÖte yandan aynı operasyonda gözaltına alınan İ.A. ve N.T. ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
- Kaynak: DHA
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