Afyonkarahisar'da 11 bin 18 sentetik hap ele geçirildi - Son Dakika

Afyonkarahisar'da 11 bin 18 sentetik hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yaptıkları aramada herhangi bir suç unsuruna rastlamadı.

Polis ekipleri, otomobildeki İ.A. ile N.T.'nin şüpheli tavırları üzerine aracı takibe aldı.

Otomobilin bir dinlenme tesisinde başka bir araçla birlikte hareket ettiğini tespit eden ekipler, diğer araçta da arama yapmak istedi.

Ancak polis ekiplerinden kaçarak izini kaybettiren şüphelilerin, aracı İhsaniye ilçesine bağlı Osman köyü içine bıraktığı belirlendi.

Polis ekipleri, araçta yaptığı aramada 7 bin 714 sentetik hap ele geçirdi. Ekipler, şüphelilerin kaçtığı güzergahtaki arazide de poşet içerisinde 3 bin 304 sentetik hap buldu.

Ekipler, daha önce uygulama noktasında durdurdukları otomobildeki İ.A. ile N.T.'yi gözaltına aldı.

Diğer araçtaki kaçan şüpheliler M.A. ile C.B'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.