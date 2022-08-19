Akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen R.A, (23) duba ve taş gibi sert cisimlerle Dumlupınar ve Burmalı mahallelerinde 11 iş yerinin camını kırdı.

Kaynak: AA

Dumlupınar, Karahisar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da 11 iş yerinin camını kıran şüpheli yakalandı - Son Dakika

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