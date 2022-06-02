Afyonkarahisar'da 11 siyasi parti temsilcisi bir araya geldi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da 11 siyasi parti temsilcisi bir araya geldi

02.06.2022 13:54
Afyonkarahisar'da 11 siyasi parti temsilcisi bir araya geldi

Afyonkarahisar'da Afyon Basın Birliği'nin daveti üzerine kentteki 11 siyasi partinin temsilcisi bir araya geldi.

Afyonkarahisar'da Afyon Basın Birliği'nin daveti üzerine kentteki 11 siyasi partinin temsilcisi bir araya geldi.

Veysel Eroğlu Sosyal Tesislerinde bir araya gelen siyasi parti temsilcileri, kentin önünün açılması ve yapılan tüm çalışmalarda birlik ve beraberliğin öneminden söz etti.

Afyon Basın Birliği adına konuşan Yüksel Elçi, davete katılan tüm il başkanları ile siyasi parti temsilcilerine teşekkür etti.

Elçi, "Şu anda Afyonkarahisar tarihinde bir ilk yaşanıyor. Bugün siyaset değil Afyonkarahisar'ı konuşalım istiyoruz. Tüm il başkanları burada. Bizleri kırmadığınız ve bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederim." dedi.

Programa, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, CHP İl Başkanı Yalçın Görgöz, MHP İl Başkanı Mehmet Kocacan, Demokrat Parti (DP) İl Başkanı Hikmet Bülbül, Saadet Partisi İl Başkanı Beytullah Karataş, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Gufran Çetinel, Türkiye Değişim Partisi (TDP) İl Başkanı Kadir Uysal, Gelecek Partisi İl Başkanı Niyazi Ertaş ile Deva Partisi İl Başkan Yardımcısı Selçuk Altıntuğ, Büyük Birlik Partisi (BBP) Merkez İlçe Başkanı Süleyman Çağlar, İYİ Parti İl Başkan danışmanı Raşit Koçak katıldı.

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Kaynak: AA

Hizb-i İslami Partisi, Veysel Eroğlu, Karahisar, Afyon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da 11 siyasi parti temsilcisi bir araya geldi - Son Dakika


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