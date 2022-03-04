Afyonkarahisar'da 11 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da 11 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

04.03.2022 18:50
Afyonkarahisar'da 11 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde kesinleşmiş 11 yıl 3 ay hapis cezası bulunduğu için aranan hükümlü yakalandı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde kesinleşmiş 11 yıl 3 ay hapis cezası bulunduğu için aranan hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ile Dazkırı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "resmi belgede sahtecilik" suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan M.A'yı (51) gözaltına aldı.

Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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Emniyet Müdürlüğü, Karahisar, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da 11 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da 11 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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