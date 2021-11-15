Afyonkarahisar'da 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

Takip ve kovalamaca sonucu İ.Ç, İmaret Camisi'nin içinde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi İnfaz Büro Amirliği ekipleri, "yağma" suçundan Bolvadin Ağır Ceza Mahkemesince 11 yıl hapis cezasına çarptırılan firari İ.Ç'nin (29) Marulcu Mahallesi'ndeki otoparkta olduğunu belirledi.

Afyonkarahisar'da 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis tarafından yakalandı.

Bulgaristan'da seçimler ikinci tura kaldı! İlk üçte Türk aday Mustafa Karadayı var

CHP'li belediye başkanı hakkında taciz iddiası: Seni işe aldım, vefa borcu olarak seni istiyorum