Afyonkarahisar'da 11 yıl önce ortaya çıkan topraktaki yüzey kırıkları korkutucu boyutlara ulaştı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da 11 yıl önce ortaya çıkan topraktaki yüzey kırıkları korkutucu boyutlara ulaştı

22.02.2023 13:28

- Bu görüntüler deprem bölgesindeki bir kentte değil, Afyonkarahisar'dan Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yaklaşık 11 yıl önce ortaya çıkan ve iki mahalleyi etkileyen yüzey kırıklarından dolayı bir çok ev kullanılamaz hale gelirken, mahallelerdeki mezarlar toprağa gömülüp, yolda ise...

- Bu görüntüler deprem bölgesindeki bir kentte değil, Afyonkarahisar'dan

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yaklaşık 11 yıl önce ortaya çıkan ve iki mahalleyi etkileyen yüzey kırıklarından dolayı bir çok ev kullanılamaz hale gelirken, mahallelerdeki mezarlar toprağa gömülüp, yolda ise derin çatlaklar oluştu.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası yıkıma uğrayan kentlerde ortaya çıkan görüntülerin bir benzer manzaraların yaşandığı bölgedeki insanlar ise adeta diken üstünde yaşam sürüyor. Bolvadin ilçe merkezindeki Şıhlar mahallesi ile merkeze bağlı Dipevler köyü yaklaşık 11 yıl önce ortaya çıkan topraktaki yüzey kırıkları korkutucu boyutlara ulaştı. 2012 yılından sonra toprakta meydana gelen yüzeysel çatlaklar ev, ahır, besihane gibi yapılarında duvarlarında devasa çatlaklar oluşturdu. Bölgede mezarlıklarda ortaya çıkan görüntülerde adeta görenleri dehşete düşürürken, yollarda da yine çatlaklar meydana geldi. Yapılarında meydana gelen çatlaklardan dolayı bir çok kişi evini terk etmek zorunda kalırken, başka bir yere gitme şansı olmayanlar ise adeta ölümlü burun buruna yaşama mücadelesi veriyor. Bölgede yaşayanlar Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 kentte yıkıma neden depremlerden sonrası ise daha çok tedirgin olmaya başladı. Bölge halkı yıllardır yapılan araştırmalardan bir sonuç çıkmadığını kaydederek, kendilerine bu konuda yardım edilmesini istiyor.

"Bizde mi Maraş ve Hatay'daki gibi enkaz altında kalalım"

Şıhlar mahallesi sakinlerinden Ceylan Güzyiğidi, ev ve eklentilerinde her geçen gün artan çatlaklardan dolayı korku içinde yaşadıklarını ifade etti. Güzyiğidi, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, "Kahramanmaraş'ta deprem oldu aynı oradaki gibi Bolvadin'de yavaş yavaş çöküyor. Buradaki evlerin hepsinin incelenmesini istiyoruz. Sadece bizim mahallemizde 8-10 ev göçmek üzere. Balkon gittikçe çöküyor, bina 75-80 santim içeri çöküyor. Oradaki depremler gibi olacak bizde öleceğiz ondan sonrada bizi çıkarırlar (enkazdan) Allah'ın izniyle" dedi.

"Yerle ev arasında 5 metre açıklık var, ev üstüme çökecek diye korkuyorum"

Dipevler köyünde yaşayan Safinaz Aykuş ise olaydan dolayı adeta evinin bölündüğünü dile getirerek şunları söyledi:

"Evim ve ahırım bölündü, ineklerim ölecek diye korkuyorum. Evim bölündü ve göçecek, içeri girmeye korkuyorum. Nerede deprem olsa benim evim böyle açılıyor. Ben yardım bekliyorum. Bizim evimiz adeta bölük bölük altında kalacağım diye korkuyorum. Evin tabanı dersen yine aynı şekilde, ben yeri dolduruyorum, yerle ev arasında 5 metre açıklık var ben ne yapacağım? Ev üstüme çökecek diye korkuyorum.

Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş, Karahisar, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Afyonkarahisar'da 11 yıl önce ortaya çıkan topraktaki yüzey kırıkları korkutucu boyutlara ulaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da 11 yıl önce ortaya çıkan topraktaki yüzey kırıkları korkutucu boyutlara ulaştı - Son Dakika
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