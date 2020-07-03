Afyonkarahisar'da 12 hırsızlık olayı 2 aylık çalışma sonucu aydınlatıldı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 aylık çalışma sonucunda 12 hırsızlık olayı aydınlatılırken, düzenlenen operasyonla yakalanan 4 kişi tutuklandı.



Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde meydana gelen hırsızlık şüphelisi şahısların takibi ve yakalanması maksadıyla operasyon başlatıldı. İki aylık sürede polis ve jandarma yapılan detaylı araştırmalar neticesinde; 12 olay aydınlatıldı. Olaylarla ilgili olarak gerçekleştirilen operasyonda şüpheliler B.U., C.A., M.A. ve R.A. kullanmış oldukları araç içerisinde yakalandı. Araç içerisinde ve şahısların üzerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve bu tüfeğe ait fişekler ele geçirildi. Gerçekleştirilen operasyonla ilgili olarak yakalanan şüpheliler, B.U., C.A., M.A. ve R.A. hakkında yasal işlem başlatılarak adli makamlara sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildiler. - AFYONKARAHİSAR