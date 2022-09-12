Afyonkarahisar'da öğrencileri davul ve klarnet karşılandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da öğrencileri davul ve klarnet karşılandı

12.09.2022 17:18
Afyonkarahisar'da öğrencileri davul ve klarnet karşılandı

Afyonkarahisar'da 129 yıllık geçmişi olan Afyon Lisesi'nde yeni eğitim yılının ilk günü öğrenciler davul ve klarnet ile karşılandı.

Afyonkarahisar'da 129 yıllık geçmişi olan Afyon Lisesi'nde yeni eğitim yılının ilk günü öğrenciler davul ve klarnet ile karşılandı.

Kentin en köklü okulu olan Afyon Lisesi, öğrencilerini alışılmışın dışında karşıladı. Okulun ilk günü öğrencilerin okulun ilk günü psikolojisini yenmek için davul ve klarnet çalındı.

Okulda ilk günü olan öğrenciler ve eski öğrenciler davul ve klarnete eşlik etti.

Okul Müdürü Turgay Bingül, okulun önemli isimler çıkardığını belirtti.

Afyon Lisesi 129 yıllık tarihi bir lise olduğunu kaydeden Bingül, "Geçmişinde çok önemli Cumhurbaşkanları, Genelkurmay başkanları başbakanlar çıkarmış bir okul. Son dönemde yeniden eski günlerine dönme yolunda başarılı bir dönem geçiriyor. Geçtiğimiz yıl tıp fakültesini kazanan öğrenciler oldu. Bizde bu başarımızı hem kutlayalım hem de öğrencilerimizin ilk gün fobisini kıralım istedik. Öğrenciler ve velilerden de olumlu dönüşler aldık." dedi.

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Kaynak: AA

Karahisar, Afyon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da öğrencileri davul ve klarnet karşılandı - Son Dakika

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