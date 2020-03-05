Afyonkarahisar'da 13 bin kişiye sağlıklı yaşam eğitimi verildi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da 13 bin kişiye sağlıklı yaşam eğitimi verildi

6 saat önce

Afyonkarahisar il Sağlık Müdürlüğünce hayata geçirilen "Kadın Sağlığı Eğitimi Projesi" kapsamında 13 bin 847 kişiye eğitim verildi.

Afyonkarahisar'da 13 bin kişiye sağlıklı yaşam eğitimi verildi, System.String[]

Afyonkarahisar il Sağlık Müdürlüğünce hayata geçirilen "Kadın Sağlığı Eğitimi Projesi" kapsamında 13 bin 847 kişiye eğitim verildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Mustafa Tutulmaz'ın eşi Fatma Tutulmaz'ın koordinatörlüğünde, "Kadın Sağlığı Eğitimi Projesi" hayata geçirildi.

Proje kapsamında 3 ay boyunca her gün okullarda eğitimler verildi.

Ocak ayından itibaren eğitimlerde 15-19 yaş arası 10 bin 438 kız öğrenciye ve 20-69 yaş arası 3 bin 409 kadına "Sağlıklı Beslenme, Fiziksel Aktivitenin Önemi, Obeziteden Korunma ve Diyabet, Normal Doğum, Anne Sütü ve Emzirmenin Önemi, Kanser Türleri ve Kendi Kendini Muayene, Akılcı İlaç Kullanımı, Organ Bağışının Önemi, Tütün, Uyuşturucu,Teknoloji Bağımlılığı ve Zararları" gibi başlıklarda bilgiler verilerek sağlık okuryazarlığı bilinci aşılandı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Serhat Korkmaz da eğitimlerin, Fatma Tutulmaz'ın koordinatörlüğünde, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. İbrahim Karadağ ve sağlık personeli hemşire Nilüfer Bayar tarafından organize edileceğini ve 3 yıl boyunca devam edeceğini aktardı.

Mustafa Tutulmaz, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 10:02 Kaynak: AA
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