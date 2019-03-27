Afyonkarahisar'da 1300 Yıllık Tevrat Ele Geçirildi
1 saat önce
AFYONKARAHİSAR'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 1300 yıllık olduğu değerlendirilen Tevrat ile işlemeli deri yazıt ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı.
AFYONKARAHİSAR'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 1300 yıllık olduğu değerlendirilen Tevrat
ile işlemeli deri yazıt ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı.
Tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışmalarını hızlandıran İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, ihbarı değerlendirerek, İhsaniye
ilçesine operasyon düzenledi. Operasyonda 1300 yıllık olduğu değerlendirilen Tevrat ile işlemeli deri yazıt ele geçirildi. Jandarma ekipleri, operasyon kapsamında 6 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı, soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.
- Afyonkarahisar
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 05:21 Kaynak: DHA
PKK Elebaşlarından Rıza Altun Nokta Atışıyla Vuruldu! İşte Operasyon Anının Görüntüleri
İstanbul'da Kobra Zehri Operasyonu: 541 Tüp Ele Geçirildi
MİT Buldu TSK Vurdu
16 Yaşındaki Genç, Ailesinden İzinsiz Aldığı Araçta Feci Şekilde Can Verdi