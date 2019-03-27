Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da 1300 Yıllık Tevrat Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da 1300 Yıllık Tevrat Ele Geçirildi

1 saat önce

AFYONKARAHİSAR'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 1300 yıllık olduğu değerlendirilen Tevrat ile işlemeli deri yazıt ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da 1300 Yıllık Tevrat Ele Geçirildi, System.String[]
AFYONKARAHİSAR'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 1300 yıllık olduğu değerlendirilen Tevrat ile işlemeli deri yazıt ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı.

Tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışmalarını hızlandıran İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbarı değerlendirerek, İhsaniye ilçesine operasyon düzenledi. Operasyonda 1300 yıllık olduğu değerlendirilen Tevrat ile işlemeli deri yazıt ele geçirildi. Jandarma ekipleri, operasyon kapsamında 6 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı, soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi. 

- Afyonkarahisar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 05:21 Kaynak: DHA

Jandarma, Tevrat, Afyon, Güncel
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