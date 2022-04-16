Afyonkarahisar'da 1322 yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi çocuğa bayramlık alındı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da 1322 yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi çocuğa bayramlık alındı

16.04.2022 12:34
Afyonkarahisar'da 1322 yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi çocuğa bayramlık alındı

Afyonkarahisar'da Ramazan Bayramı dolayısıyla 1322 yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi çocuğa bayramlık kıyafet hediye edildi.

Afyonkarahisar'da Ramazan Bayramı dolayısıyla 1322 yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi çocuğa bayramlık kıyafet hediye edildi.

Alışveriş merkezindeki bir mağazada Afyonkarahisar ve ilçelerinden aileleriyle gelen yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi çocuklar, bayramlık olarak istedikleri kıyafetleri seçti.

Afyonkarahisar İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği Başkanı Ahmet Ertürk, AA muhabirine, İslam coğrafyasında ramazan ayının 15'inci gününün "Dünya Yetimler Günü" olduğunu söyledi.

İHH'nın Türkiye'nin farklı noktalarında aynı anda yetimlerle ilgili çalışmalar yaptığını aktaran Ertürk, şöyle konuştu:

"Ramazan Bayramı dolayısıyla başlattığımız kampanyaya Afyonkarahisarlı hemşerilerimiz, her yıl olduğu gibi destek verdi. Bugün Afyonkarahisar, cıvıl cıvıl."dedi. Bugün burası bambaşka. Buram buram sevinç ve heyecan kokuyor. Hepsi, mağazadan 350 lira değerinde beğendiği kıyafetleri alıyor. Bu güzel görevi bize nasip ettiği için Allah'a şükür ediyoruz. Bu güzel organizasyona destek olan herkese teşekkür ediyoruz."

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da 1322 yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi çocuğa bayramlık alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da 1322 yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi çocuğa bayramlık alındı - Son Dakika
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