Afyonkarahisar'da 14 bin 34 kol saati ele geçirildi

Afyonkarahisar'da gümrük kaçağı 14 bin 34 kol saati ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da gümrük kaçağı 14 bin 34 kol saati ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği görevlilerince yapılan yol uygulamasında durumundan şüphelenilen dört araç durduruldu.

Araçlarda yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 14 bin 34 adet değişik marka ve modelde kol saati, 97 bin 800 adet saat pili, 8 bin 200 adet kurma kolu, 800 adet saat vidası, 55 adet saat kordonu, 7 poşet saat pimi, 5 adet saat tamir seti ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak 4 şüpheli gözaltına alındı.

Adli mercilere sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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