Afyonkarahisar'da 14 Mart Tıp Bayramı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da 14 Mart Tıp Bayramı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da 14 Mart Tıp Bayramı

6 saat önce

Afyonkarahisar'da 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında Tabipler Odası öncülüğünde Kocatepe Atatürk anıtına çelenk sunuldu.

Afyonkarahisar'da 14 Mart Tıp Bayramı, System.String[]

Afyonkarahisar'da 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında Tabipler Odası öncülüğünde Kocatepe Atatürk anıtına çelenk sunuldu.


Gerçekleştirilen törene, Afyonkarahisar Tabipler Odası Başkanı Dr. Alev Türe ile birlikte kentteki sağlık kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Düzenlenen törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Atatürk anıtına çelenk sunuldu.


"Yüreğinde insan sevgisiyle bu görevi icra eden tüm meslektaşlarımın bayramını kutluyorum"


Tören sonrası konuşma yapan Başkan Türe, 14 Mart Tıp Bayramı'nın kendileri için önemli bir gün olduğunu ifade ederek, tüm meslektaşlarının gününü kutladı.


Türe, "Bizler için çok önemli bir gün. Haklı bir mücadelenin sonunda elde edilmiş bütün duyarlılıkla tıp öğrencilerinin başlatmış olduğu bir günün kutlaması. Hekimlik çok büyük özveri isteyen, fedakarlık isteyen, zaman isteyen kendinden götüren, kendine de çok şeyler katan ulvi bir meslek. Bu mesleği yaparken her zaman olduğu gibi şimdi de yanımızda olan neferlerimiz; sağlık çalışanlarımız var. Onlarla beraber bir ekip olarak güzel işler başardığımızı düşünüyoruz. Bir hastanın, bir çocuğun, bir annenin iyi olup evine giderken yüzündeki mutluluk yüreğindeki huzur, coşku bunun hiçbir şeyle karşılığı olamaz. Bunu ne parayla ne evle, malla mülkle hiçbir şeyle karşılığı olamaz. O yüzden bu güzel görevi meslek onuruyla icra eden, meslek etiğine uygun icra eden, yüreğinde insan sevgisiyle bu görevi icra eden tüm meslektaşlarımın 14 Mart Tıp Bayramını saygı ve sevgiyle kutluyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR

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Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 11:05 Kaynak: İHA
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