Afyonkarahisar'da 14 Mart Tıp Bayramı törenle kutlandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da 14 Mart Tıp Bayramı törenle kutlandı

14.03.2022 14:00
Afyonkarahisar'da 14 Mart Tıp Bayramı törenle kutlandı

Afyonkarahisar'da 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Afyonkarahisar Tabip Odası tarafından tören düzenlendi.

Afyonkarahisar'da 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Afyonkarahisar Tabip Odası tarafından tören düzenlendi.

Kocatepe Parkı'ndaki Atatürk Anıtında gerçekleştirilen törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Afyonkarahisar Tabip Odası Başkanı Alev Türe, 14 Mart 1919'dan bu yana Tıp Bayramını kutladıklarını belirtti.

Türe, her zaman hekimler olarak ülke sorunlarına duyarlı, bilimden ve aydınlanmadan yana olduklarını ifade ederek, "Her zaman barıştan ve özgürlükten yana olmuşuzdur. Bulaşıcı hastalıklara karşı nefer, deprem mağdurlarına şifa olmuşuzdur. Hekimler etik ve deontolojik değerlerden hiçbir zaman vazgeçmemişlerdir ve vazgeçmeyecektir. Biz hekimler Barışta, savaşta her yerde insan için çabalarız." dedi.

Türe, daha sonra, Atatürk Anıtına çelenk bıraktı.

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Mustafa Kemal Atatürk, Tıp Bayramı, Karahisar, 14 Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da 14 Mart Tıp Bayramı törenle kutlandı - Son Dakika


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