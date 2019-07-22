Afyonkarahisar'da 15 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi
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Afyonkarahisar'da polisin asayiş uygulaması sırasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta 15 bin adet ecstasy hap ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 07:13 Kaynak: İHA
Afyonkarahisar'da polisin asayiş uygulaması sırasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta 15 bin adet ecstasy hap ele geçirildi. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince Köprülü
Kavşak bölgesinde yapılan uygulama esnasında bir araç şüphe üzerine durduruldu. Araçta bulunan şahısların üzerinde yapılan aramada 3 paket halinde 15 bin adet ecstasy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan araçtaki 2 kişi, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR
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