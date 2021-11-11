Afyonkarahisar'da 15 bin fidan toprakla buluştu - Son Dakika

Afyonkarahisar'da "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla 14 lokasyonda 15 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Yolçatı ağaçlandırma sahasındaki etkinlikte Vali Gökmen Çiçek ile Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, öğrenciler ve katılımcılarla fidan dikti.

Burada gazetecilere açıklama yapan Çiçek şöyle konuştu:

"Türkiye genelindeki Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında herkes sahada fidan dikiyor. Afyonkarahisar'daki ağaçlandırma seferberliğinde olmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Burada halkımızla, kamu kurumlarımızla ve öğrencilerimizle hep birlikte alandayız. Şehrimizi yeşil Afyonkarahisar yapmak için kararlıyız. İlimizin yüzde 20'si ormanlarla kaplı. Biz bunu yükseltmek durumundayız. Gelecek nesillerimiz adına da mecburuz."

Çiçek, son yıllarda Valilik, Belediye ve Orman İşletme Müdürlüğünce kentte 109 bin 709 fidan dikildiğini vurguladı.

Bugün 14 lokasyonda 15 bin ağacın toprakla buluştuğunu aktaran Çiçek, "Önümüzdeki süreçte yüzde 20 seviyemizi çok yukarılara çıkarmalıyız. Biz termalin, mermerin, tarihin şehriyiz. Biz yeşilin şehri de olacağız. Buna kararlıyız. Yıl sonuna kadar da şehrimizde her kişiye 3 ağaç düşecek şekilde 2 milyon 200 bin fidan dikilecek. "

Çiçek, yaz aylarında Afyonkarahisar'da orman yangını yaşanmadığını belirterek bu konuda kent sakinlerinin çok duyarlı olduğuna dikkati çekti.

Etkinliğe Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Acar, Orman İşletme Müdürü Mustafa Gökhan Us, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gönüllüler ve öğrenciler de katıldı.