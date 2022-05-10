Afyonkarahisar'da 15 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da 15 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

10.05.2022 15:43
Afyonkarahisar'da 15 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Afyonkarahisar'da 15 bin 150 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, bir kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Afyonkarahisar'da 15 bin 150 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, bir kişi hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte kaçak akaryakıt satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, kentteki belirlenen bir iş yeri ve araçta yaptığı aramada 15 bin 150 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Şüpheli A.A, hakkında adli işlem yapıldı.

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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Karahisar, Akaryakıt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da 15 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika


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