Afyonkarahisar'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

15.07.2022 23:42
Afyonkarahisar'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Afyonkarahisar'ın Dinar, Sandıklı, Çay, İscehisar, Şuhut ve İhsaniye ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlikte anma etkinliği düzenlendi.

Afyonkarahisar'ın Dinar, Sandıklı, Çay, İscehisar, Şuhut ve İhsaniye ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlikte anma etkinliği düzenlendi.

Etkinlikler kapsamında ilçe protokolleri, kentlerindeki şehitlik ziyaretlerinde bulunarak kabirlere karanfil bıraktı.

Kuran-ı Kerim tilaveti ile şehitler için yapılan duaların ardından program sona erdi.

Dinar'da belediye, ilçe milli eğitim müdürlüğü ve halk eğitim merkezi iş birliğiyle "15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik" konulu fotoğraf serginin açılışı yapıldı, lokma ikramında bulunuldu.

İlçelerdeki programların akşamda devam edecek.

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Sudan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi Sudan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi SARAÇHANE'DE 15 TEMMUZ ANMA PROGRAMI HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR SARAÇHANE'DE 15 TEMMUZ ANMA PROGRAMI HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR
Kaynak: AA

Karahisar, Demokrasi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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