Afyonkarahisar'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Kuran-ı Kerim tilaveti ile şehitler için yapılan duaların ardından program sona erdi.

Afyonkarahisar'ın Dinar, Sandıklı, Çay , İscehisar, Şuhut ve İhsaniye ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlikte anma etkinliği düzenlendi.

Kaynak: AA

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