15 Temmuz şehitleri mezarları başında anıldı - Son Dakika

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İstanbul'da şehit düşen polis memuru Serdar Gökbayrak Sakarya'da, Metin Arslan ise Karabük'te mezarları başında anıldı.

Gökbayrak'ın Arifiye ilçesi Hanlıköy'deki mezarı başında düzenlenen törene, şehidin eşi Necla, annesi Ferdane, çocukları Ceyda, Elif ve Alperen, kardeşleri Mesut, Soner ve Saim Gökbayrak, ablası Fikriye Aslan ile kayınpederi Fevzi Dayan katıldı.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından İl Müftüsü Hasan Başiş tarafından dua edilen törende, şehidin mezarına karanfil bırakıldı.

Törende konuşan Vali Çetin Oktay Kaldırım, 15 Temmuz'un Türk tarihindeki önemli dönüm noktalarından birisi olduğunu söyledi.

O günleri tekrar akıllara kazımak yazmak, kendilerine bırakılan emaneti en iyi şekilde idrak etmek için en anlamlı yer olan şehidin kabri başında bir araya geldiklerini belirten Vali Kaldırım, Allah'tan bir daha böyle günlerin yaşanmamasını diledi.

Türk tarihinin bu tür şanlı geçmişlere sahip olduğunu anımsatan Vali Kaldırım, "Yeryüzünde Türk milleti kadar asil ve aziz millet, insanlığa değer veren baş tacı yapan bir millet yoktur. Bu asil millet tarihin her döneminde var olmuş, bugüne kadar gelmiş, inşallah ebediyete kadar var olacaktır, yaşayacaktır ve bayraklaştırdığı insanlık ve manevi değerleri baş tacı yapıp inşallah ebediyete kadar yaşatacaktır." şeklinde konuştu.

Vali Kaldırım, kendilerine şehitlerin emaneti olan ailelerini baş tacı yapma görevi düştüğüne işaret ederek, Türk milletinin gönlünde şehitleri yaşattığını ifade etti.

Şehitleri, vatanı ve milleti şanlarına yaraşır şekilde temsil etme gayretinde olduklarını anlatan Vali Kaldırım, "İnşallah dünya sahnesinde yeniden güçlü kuvvetli kudretli, dünyaya insanlık götüren bir millet olacağız. Bunun için gerçekten çok çalışmak, çok gayret etmek düşer. Tarihin belki en önemli dönüm noktalarından birisini yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Protokol üyeleri, mezarlıktaki anma töreninin ardından şehidin babaevini de ziyaret etti.

Törende, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Albay Aydın Kutlu, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, ilçe belediye başkanları ve kaymakamlar ile vatandaşlar da hazır bulundu.