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Afyonkarahisar'da "15 Temmuz Türkiye Geçilmez" fotoğraf sergisi açıldı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da "15 Temmuz Türkiye Geçilmez" fotoğraf sergisi açıldı

12.07.2021 14:12
Afyonkarahisar'da

Afyon Kocatepe Üniversitesinde (AKÜ), Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirleri tarafından çekilen fotoğrafların yer aldığı "15 Temmuz Türkiye Geçilmez" adlı fotoğraf sergisi açıldı.

Afyon Kocatepe Üniversitesinde (AKÜ), Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirleri tarafından çekilen fotoğrafların yer aldığı "15 Temmuz Türkiye Geçilmez" adlı fotoğraf sergisi açıldı.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Atatürk Kongre Merkezi Fuaye Alanı'nda gerçekleştirilen serginin açılışında, Türk tarihinde belirli dönüm noktalarının olduğunu dile getirdi.

Kurtuluş Savaşı'nın birçok mazlum millete örnek olduğunu ifade eden Çiçek, şöyle konuştu:

"Bağımsızlık mücadelesiyle özgürlüğe kavuşulabileceğini ve her ferdin direnerek bir milleti kumpaslardan çıkarabileceğini göstermiştir. Bizden sonra da sömürgecilere karşı bir çok bağımsızlık mücadelesi başlamıştı. İşte 15 Temmuz'dan önce dış güçlerin desteğiyle dünyanın bir çok yerinde, içerilere yerleştirilen hainler, ülkelerde iktidarları, hükümetleri, demokrasiyi, rafa kaldırarak birçok işgal girişimini başarıyla tamamladıktan sonra ülkeleri ele geçiriyorlardı. Belki de bunun tek istisnası 15 Temmuz'du. 15 Temmuz'da bu millet, hem kendi bağımsızlığını işgalden kurtardı hem de dünyaya örnek oldu. Zaten bunu da görüyoruz. 15 Temmuz'dan sonra sadece Türkiye'de değil, darbelerin tarihi artık dünyada değişti. Bunun artık milletlere rağmen kolay başarılamayacağını Türk milleti, dünyaya gösterdi."

Çiçek, 15 Temmuz'un önemli bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak, "Allah korusun, darbe girişimi başarılı olsaydı kaç yüzyıl bu utançla yaşardık ama bu millet, buna izin vermedi. Sergide, tankın önüne yatmış insanın bir fotoğrafı var. İnanılır gibi değil. O kadar büyük bir kahramanlık ve millet sevdası. Tankın önüne yatan kişi, eğer başka bir ülkede özellikle batıda direniş gösterseydi her halde bütün dünya televizyonları her ay, her yıl 'yılın kahramanı' seçerlerdi." diye konuştu.

Bu tarihi unutturmamak adına her yıl üniversiteleri tarafından düzenlenen fotoğraf sergisi etkinliğinin, daha çok uzun yıllar hafızalarını taze tutması için sürdürülmesi gerektiğini vurgulayan Çiçek, "Fotoğrafları daha önce de görmüştüm. Ama tekrar tekrar görünce insan bir anda o günlere dönüyor. Eğer unutursak zelil olabileceğimizi tekrar tekrar hatırlatıyor. Bu fotoğraflar, bütün çocuklarımızın ve hepimizin hafızalarına kazınmalı. 15 Temmuz'u en layıkıyla Afyonkarahisar'da anacağız. Şehitlerimizi ve gazilerimizi unutmayacağız, unutturmayacağız." ifadesini kullandı.

"Bu fotoğrafları sürekli görmemiz gerekiyor"

AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş da 15 Temmuz'un dünya demokrasi tarihine altın harflerle işlenmesi gereken bir tarih olduğunu vurguladı.

15 Temmuz'un mutlaka diri tutulması gerektiğine dikkat çeken Karakaş, "İşte bugün buradaki bu fotoğraf sergisini hafızamızı diri tutmak için gerçekleştiriyoruz. Hafızamızda da o gecenin karanlığı, hainliği, ülkemize kasteden bütün işbirlikçi güçleri unutmamız ve bedel ödeyerek yaşadığımız bir coğrafyaya ayak bastığımızı unutmama, zihnimizi taze tutma adına önemli bir sergi. Bu fotoğrafları sürekli görmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Konuşmanın ardından protokol üyeleri, açılışı gerçekleştirilen sergiyi gezdi. AA foto muhabirlerince çekilen 50 fotoğrafın yer aldığı sergi, 16 Temmuz'a kadar gezilebilecek.

Açılışa, Çiçek ile Karakaş'ın yanı sıra İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar İl Müdürü Şerife Münire Burcu, Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban, Kültür ve Turizm İl Müdürü Mehmet Tanır, bazı akademisyenler, siyasi parti temsilcileri ve davetliler katıldı.

Afyonkarahisar'da 15 Temmuz Türkiye Geçilmez fotoğraf sergisi açıldı
Afyonkarahisar'da 15 Temmuz Türkiye Geçilmez fotoğraf sergisi açıldı
Afyonkarahisar'da 15 Temmuz Türkiye Geçilmez fotoğraf sergisi açıldı
Afyonkarahisar'da 15 Temmuz Türkiye Geçilmez fotoğraf sergisi açıldı
Afyonkarahisar'da 15 Temmuz Türkiye Geçilmez fotoğraf sergisi açıldı

Darbe Girişimi, 15 Temmuz, Karahisar, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da '15 Temmuz Türkiye Geçilmez' fotoğraf sergisi açıldı - Son Dakika


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