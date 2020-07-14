Afyonkarahisar'da "15 Temmuz'u anlamak" paneli - Son Dakika

Afyonkarahisar'da "15 Temmuz'u anlamak" paneli

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Yaramış, Türk demokrasisinin, Türk milletinin 15 Temmuz'da büyük bir sınav verdiğini ve bu sınavı başarı ile geçtiğini söyledi.

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Yaramış, Türk demokrasisinin, Türk milletinin 15 Temmuz'da büyük bir sınav verdiğini ve bu sınavı başarı ile geçtiğini söyledi.

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Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) ve Türk Tarih Kurumu (TTK) iş birliğinde "15 Temmuz'u anlamak" konulu panel düzenlendi.

Atatürk Kongre Merkezi'ndeki panelin açılışında konuşan AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, 15 Temmuz'un milletin demokratikleşme sürecinde yaşamış olduğu darbelerin son halkası olduğunu söyledi.

15 Temmuz'un diğer darbelerle karşılaştırıldığında önemli farklılıkları bulunduğunu dile getiren Karakaş, şunları kaydetti:

"Bu farklılıkların en önemlisi, Türkiye üzerinde hain planları olan birçok uluslararası emperyalist şebekelerle iş birliği yapan ve devletin farklı kurumlarına yuvalanmış grup tarafından yapılmış olmasıdır. Diğer bir özelliği ise dini bir kisveye bürünmüş bir yapının ürünü olmasıdır. Üçüncü özelliği ise dine, devlete ve millete karşı yapılmış ihanet olmasıdır. Bu üç özellik 15 Temmuz'u diğer darbelerden ayırıyor."

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Yaramış ise yaptığı konuşmada Türk tarihine bakıldığında çok sayıda darbeyle karşılaşıldığını hatırlattı.

15 Temmuz'a kadar darbe girişimlerinin her zaman başarılı olduğunu aktaran Yaramış, "Türk demokrasisi, 15 Temmuz'da gerçekten büyük bir sınav verdi. Türk milleti büyük bir sınav verdi ve bu sınavı başarı ile geçti. 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ terör örgütü 'Millete ve insanlığa hizmet ediyorum.' propagandası yaparak milletin evlatlarını kandırdı. Onları kendisine devşirerek dış mihraklarla bu darbeyi gerçekleştirmeye çalıştı. O zamana kadar hiç kimse bu örgütün darbe girişiminde bulunacağını zannetmiyordu. Aslında 2013 yılından beri böyle bir darbe girişiminin gerçekleşeceğinin haberlerini veriyordu." diye konuştu.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal da panelde 15 Temmuz darbe girişiminin toplumun güven duygusunu sarstığını belirterek yapılan her bir darbenin seçilmiş milli iradeyi ortadan kaldırmaya yönelik bir girişim olduğunu ifade etti.

Panele, Vali Yardımcısı Mehmet Boztepe, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş ve çok sayıda davetli katıldı.

Türk Tarih Kurumu, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 15:33 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da '15 Temmuz'u anlamak' paneli - Son Dakika
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