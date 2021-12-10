Afyonkarahisar'da 15 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü, evin gizli bölmesinde yakalandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da polis ekipleri, çeşitli suçlardan 15 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü saklandığı evinin salonunun altındaki gizli bölmesinde yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro ekipleri, "hırsızlık", "iş yeri dokunulmazlığını ihlal" ve "gece vakti yağma" suçlarından aranan ve çeşitli suçlardan da 15 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K'nin, Yarenler Mahallesi Kardeşlik Caddesi'ndeki evde olduğunu tespit etti.

Harekete geçen polis ekipleri, kapıyı açan B.T. adlı kadın, imam nikahlı eşi olan A.K'nin evde bulunmadığını beyan etti.

Evde arama yapan polis ekipleri, A.K'yi evin salonunda tahtanın altındaki gizli bölmede yakaladı.

Gözaltına alınan firari hükümlünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.