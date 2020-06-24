Afyonkarahisar'da 159 adet ekstazi hap ele geçirildi - Son Dakika

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyon kapsamında 159 adet uyuşturucu madde (ekstazi hap) ele geçirildi.



Ekipler tarafından Afyonkarahisar Merkez'e bağlı Erenler Mahallesinde ikamet eden S.O. E.A. ve İ.E. isimli şüphelilerin farklı illerden ekstazi hap temin edilerek Afyonkarahisar iline getirdikleri ve satışa sunacakları belirlendi. 17 Haziran 2020 tarihi itibariyle fiziki takibe alınarak yakalanan E.A. isimli şüpheli şahısın üzerinden 159 adet ekstazi hap bulundu. Diğer şüpheliler S.O. ve İ.E. isimli şahıslar ise ikametlerinde gözaltına alındı. Gerçekleştirilen operasyonla ilgili olarak yakalanan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatılarak, adli makamlara sevk edildi. - AFYONKARAHİSAR