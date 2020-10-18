Afyonkarahisar'da 17 bina karantinaya alındı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da 17 bina karantinaya alındı
18.10.2020 20:11
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 17 bina karantinaya alındı.
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 17 bina karantinaya alındı.
Emirdağ Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararlarla Kovid-19 salgınını önlemek ve vatandaşları salgından korumak için kentteki 17 binada karantina uygulamasının başlatıldığı belirtildi.
Adreslerin paylaşıldığı açıklamada, karantina tedbirlerine uymayanlar hakkında adli ve idari cezai işlem uygulanacağı ifade edildi.
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