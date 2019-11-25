Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da 17 kaçak göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da 17 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da 17 kaçak göçmen yakalandı

6 saat önce

AFYONKARAHİSAR'da polisin uygulamasında, Afganistan uyruklu 2'si çocuk 17 kaçak göçmen yakalandı.

Afyonkarahisar'da 17 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

AFYONKARAHİSAR'da polisin uygulamasında, Afganistan uyruklu 2'si çocuk 17 kaçak göçmen yakalandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Büro Amirliği ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında şehrin çeşitli noktalarında uygulama yaptı. Ekipler, resmi makamlarca verilmiş, belgeleri olmayan ve ülkeye illegal yollardan giriş yaptığı tespit edilen Afganistan uyruklu 2'si çocuk 17 kişiyi gözaltına aldı. 2 çocuk polis ekipleri tarafından Çocuk Şube Müdürlüğü'ne sevk edilirken, 15 yabancı uyruklu kaçak ise Yabancılar Büro Amirliği'ne götürüldü.


Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü, Afganistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 03:19 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eski eşinin satırla öldürdüğü Ayşe'nin tabutuna kadınlar omuz verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteği üzerine Trump, Halkbank'a yönelik olası yaptırımların etkisinin incelenmesi için talimat verdi Bursa Valiliği'nden kış lastiği uyarısı: 625 lira cezası var Rusya'dan S-400 analizi: Türkiye özerklik verecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 21:48:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da 17 kaçak göçmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]