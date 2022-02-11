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Afyonkarahisar'da 18 bin ton sucuk üretildi - Son Dakika

Afyonkarahisar'da 18 bin ton sucuk üretildi

11.02.2022 15:44
Afyonkarahisar'da 18 bin ton sucuk üretildi

Afyonkarahisar Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar, kentte 2021 yılında 18 bin ton sucuk üretildiğini söyledi.

Afyonkarahisar Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar, kentte 2021 yılında 18 bin ton sucuk üretildiğini söyledi.

Acar, İl Genel Meclisi şubat ayı olağan toplantısının 5. oturumuna katılarak Afyonkarahisar'daki tarımsal ve hayvansal üretimle ilgili sunum yaptı.

Afyonkarahisar'da 2021 yılında 440 bin ton buğday üretildiğini aktaran Acar, şöyle konuştu:

"Afyonkarahisar'da arpa üretimi 282 bin ton, haşhaş üretimimiz 22 bin 858 ton, patates üretimi 573 bin ton, şeker pancarı 926 bin ton, vişne üretimi 41 bin ton kiraz üretimi ise 50 bin ton olarak gerçekleşmiştir. Hayvansal üretimde ise kırmızı et 19 bin 161 ton, beyaz et üretiminde ise 20 bin 936 ton, süt ise 740 bin ton olarak gerçekleşti. Yumurta üretimimiz ise 241 bin ton olarak kayıt altına alınmıştır. Gıda ürünlerinde ise sucuk 18 bin ton, pastırma üretimi ise 943 ton, kaymak üretimi ise 170 tondur. 6 bin 430 ton ise lokum üretilmiştir."

Acar, Afyonkarahisar'ın tavuk sayısında Türkiye'de ilk sırada olduğunu belirterek,"Türkiye'nin toplam yumurta üretiminin yüzde 25'ini Afyonkarahisar karşılıyor. Sucuk üretiminde birinci sıradayız. 18 bin ton sucuk üretimi ile Kayseri'den 8-9 kat daha fazla sucuk üretimi yapılıyor. Kayseri'de 2 bin 500 ton üretim yapılıyor. Pastırma üretiminde de yine Türkiye'nin birinci sırasındayız."ifadesini kullandı.

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İbrahim Acar, Karahisar, Türkiye, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da 18 bin ton sucuk üretildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da 18 bin ton sucuk üretildi - Son Dakika
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