AFYONKARAHİSAR'DA 198 BİN ADET MAKARON ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR'da bir iş yerinde yapılan aramada, mobilyaların gizli bölmelerinde bandrollü ve bandrolsüz 198 bin 200 adet makaron ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, B.A.'ya (46) ait tütüncü olarak faaliyet gösteren iş yerinde ve aracında arama yapıldı. B.A.'nın işletmesindeki mobilyaların gizli bölümlerinde 138 bin 200 adet bandrolsüz boş makaron, 60 bin adet bandrolsüz doldurulmuş makaron ele geçirildi. B.A. hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem yapılacağı belirtildi.