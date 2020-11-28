Afyonkarahisar'da 2 bin 168 sentetik hap ele geçirildi - Son Dakika

Afyonkarahisar'da 2 bin 168 sentetik hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir- Uşak kara yolunda şüphe üzerine durdurduğu bir araçta, yeşil reçeteye tabi 2 bin 168 sentetik hap ele geçirdi.
Ekipler, araçtaki F.D. ile M.Ç'yi gözaltına aldı.
Zanlılar hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli işlem yapılacağı bildirildi.
- Kaynak: AA
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