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Afyonkarahisar'da 2. Ethem Tem fotoğraf sergisi

1 saat önce

Afyonkarahisar'da 2. Etem Tem fotoğraf yarışmasında dereceye giren eserlerin sergisi açıldı.

Afyonkarahisar'da 2. Ethem Tem fotoğraf sergisi, System.String[]

Afyonkarahisar'da 2. Etem Tem fotoğraf yarışmasında dereceye giren eserlerin sergisi açıldı.

Taş Medrese'deki fotoğraf sergisinin açılışına, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Miletvekili Gültekin Uysal, CHP Milletvekili Burcu Köksal, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, ADD Afyonkarahisar Şube Başkanı Veli Cengiz ve çok sayıda davetli katıldı.

Vali Tutulmaz, serginin açılışında, Ethem Tem'in Afyonkarahisar için önemli bir şahsiyet olduğunu söyledi.

Atatürk'ün Kocatepe'deki meşhur fotoğrafının dünyaya Ethem Tem'in objektifinden yayıldığını dile getiren Tutulmaz, şöyle konuştu:

"Çekilen o fotoğraf ise Afyonkarahisar'la özdeşleşmiş durumdadır. İnşallah, bu yarışma ilimizin devam eden önemli aktivitelerinden birisi olur. Bu doğrultuda, Afyonkarahisar Belediyemize, ADD Afyonkarahisar Şubesi'ne, seçici kurula ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

ADD Afyonkarahisar Şube Başkanı Veli Cengiz de yarışmaya Türkiye genelinden bin 822 fotoğrafın katıldığını ifade etti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından dereceye giren fotoğraf sahiplerine ödülleri verilerek, sergi gezildi.

Mustafa Tutulmaz, TEM Otoyolu, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 07:48 Kaynak: AA
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