Afyonkarahisar'da 2 firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Afyonkarahisar'da 2 firari hükümlü yakalandı

06.05.2022 10:51
Afyonkarahisar'da 2 firari hükümlü yakalandı

Afyonkarahisar'da haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

Afyonkarahisar'da haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte aranan hükümlülerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, "bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya üzerinde hırsızlık" suçundan 14 yıl 39 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.S.A'yı Erenler Mahallesinde, "çocuğa cinsel taciz" suçundan 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Z'yi de Afyonkarahisar - İzmir kara yolu üzerinde uygulama noktasında bir araç içerisinde gözaltına aldı.

Firari hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.?????

YORUMLAR
500
Son Dakika | Elazığ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 18 kişi tutuklandı Son Dakika | Elazığ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 18 kişi tutuklandı Son dakika haber | Erzincan polisi suça geçit vermiyor Son dakika haber | Erzincan polisi suça geçit vermiyor

Emniyet Müdürlüğü, Karahisar, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da 2 firari hükümlü yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
17:09 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay'ı sokak ortasında öldüren katil zanlısı tutuklandı
17:04 Avrasya Araştırma'dan son seçim anketi: Erdoğan üç ihtimalde de kaybediyor
16:59 ABD'de dönemin savunma bakanı itiraf etti: Trump, Meksika'daki uyuşturucu laboratuvarlarına füze yağdırmayı planlıyordu
16:52 Sezona yıldızsız formayla giren Fenerbahçe 5.yıldızlı formalarla sahaya çıkmaya hazırlanıyor
16:48 Zelenski'den Rusya'ya: Azovstal fabrikasına sığınan askerler ve sivilleri öldürürseniz ateşkes imkansız hale gelir
16:23 Ziraat Bankası'nın eski yöneticisi: Asgari ücret 6500 lira olmalı
16:22 Eski futbolcu Ersen Martin kalp krizi geçirdi: Durumu ciddi
16:18 Kazı Kazan talihlisi, başta almaktan vazgeçtiği kuponla 1 milyon lira kazandı!
16:15 Başkan Ali Koç'tan kritik basın toplantısı! Trabzonspor'a sert sözler: Açtığınız pankart ile bu olaya sahip çıktınız
16:12 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Ümit Özdağ hakkında konuştu: Piyonları bugüne kadar muhatap almadık, bundan sonra da almayacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2022 17:19:26. #1.13#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da 2 firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement