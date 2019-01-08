Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da, 2 İlçede Taşımalı Eğitime Kar Engeli (2)

Afyonkarahisar'da, 2 İlçede Taşımalı Eğitime Kar Engeli (2)

53 dakika önce

ÇAY'DA TAŞIMALI EĞİTİM TATİL EDİLDİAfyonkarahisar'ın Çay ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitimin öğleden sonra tatil edilmesi kararlaştırıldı.

Afyonkarahisar'da, 2 İlçede Taşımalı Eğitime Kar Engeli (2), System.String[]
ÇAY'DA TAŞIMALI EĞİTİM TATİL EDİLDİ

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitimin öğleden sonra tatil edilmesi kararlaştırıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sosyal medyada yapılan duyuruda, "Kaymakamlığımız tarafından 08.01.2019 Salı günü kar yağışı, kuvvetli buzlanma ve don beklendiğinden eğitim aksayacağı öngörülerek taşımalı eğitime bir gün ara verilmiştir" denildi. Öğrencilerin çoğu tatil haberini okula geldiklerinde öğrendikten sonra dönmek zorunda kaldı. 

Muzaffer NAL/ÇAY (Afyonkarahisar),

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:05 Kaynak: DHA

Afyonkarahisar, Güncel
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