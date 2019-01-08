Afyonkarahisar'da, 2 İlçede Taşımalı Eğitime Kar Engeli (2)
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ÇAY'DA TAŞIMALI EĞİTİM TATİL EDİLDİAfyonkarahisar'ın Çay ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitimin öğleden sonra tatil edilmesi kararlaştırıldı.
ÇAY'DA TAŞIMALI EĞİTİM TATİL EDİLDİ Afyonkarahisar
'ın Çay ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitimin öğleden sonra tatil edilmesi kararlaştırıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından sosyal medyada yapılan duyuruda, "Kaymakamlığımız tarafından 08.01.2019 Salı günü kar yağışı, kuvvetli buzlanma ve don beklendiğinden eğitim aksayacağı öngörülerek taşımalı eğitime bir gün ara verilmiştir" denildi. Öğrencilerin çoğu tatil haberini okula geldiklerinde öğrendikten sonra dönmek zorunda kaldı.
Muzaffer NAL/ÇAY (Afyonkarahisar),
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:05 Kaynak: DHA
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