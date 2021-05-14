AFYONKARAHİSAR - 2 kişi pompalı tüfekle yaralandı - Son Dakika

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, F.U. ile F.D'yi gözaltına aldı.

Çakırköy Mahallesi'nde iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada, kuaför Ömer Serkan İ. (36) pompalı tüfekle, dolmuş şoförü Yasin G. (38) de bıçak ve pompalı tüfekle yaralandı.

Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu'na erken seçim cevabı: Girdiği her seçimi kaybetmiş biri için çok cesurca sözler