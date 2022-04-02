Afyonkarahisar'da 2 kişi pompalı tüfekle yaralandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da 2 kişi pompalı tüfekle yaralandı

02.04.2022 13:38

Afyonkarahisar'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Burmalı Mahallesi Basın Caddesi'nde akraba oldukları öğrenilen bir grup arasında arazi meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın sopalı kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi, otomobilden aldığı pompalı tüfekle Tarık K'ye ateş etti.

Yaralanan Tarık K, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaçan 3 kişiden karnına saçma isabet eden Cihan K'yi arkadaşları Afyonkarahisar Devlet Hastanesine bırakıp uzaklaştı.

Olayla ilgili 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Afyonkarahisar'da 2 kişi pompalı tüfekle yaralandı
Afyonkarahisar'da 2 kişi pompalı tüfekle yaralandı
Afyonkarahisar'da 2 kişi pompalı tüfekle yaralandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da 2 kişi pompalı tüfekle yaralandı - Son Dakika
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