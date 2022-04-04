Afyonkarahisar'da 2 kişiyi pompalı tüfekle yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da 2 kişiyi pompalı tüfekle yaralayan zanlı tutuklandı

04.04.2022 15:34
Afyonkarahisar'da 2 kişiyi pompalı tüfekle yaralayan zanlı tutuklandı

Afyonkarahisar'da çıkan silahlı kavgada 2 kişiyi yaralayan zanlı, tutuklandı.

Afyonkarahisar'da çıkan silahlı kavgada 2 kişiyi yaralayan zanlı, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından kaçan F.K. ile M.A'yı, silahlı kavgada kullanılan pompalı tüfekle Dumlupınar Mahallesi Süleyman Gönçer Caddesi'nde yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılardan M.A, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

F.K'nın, emniyetteki ifadesinde, Tarık K. ile aralarında geçmişe dayalı küfürleşme nedeniyle husumet bulunduğunu, kardeşini darbettiği gerekçesiyle Tarık K'yı pompalı tüfekle vurduğunu söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.K, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Burmalı Mahallesi Basın Caddesi'nde akraba oldukları öğrenilen bir grup arasında, 2 Nisan'da arazi meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada, Tarık K. ile Cihan K. yaralanmıştı.

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Emniyet Müdürlüğü, Dumlupınar, Karahisar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da 2 kişiyi pompalı tüfekle yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika


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