Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da "2 Nisan Otizm Farkındalık Günü" Yürüyüşü

Afyonkarahisar'da "2 Nisan Otizm Farkındalık Günü" Yürüyüşü

43 dakika önce

Afyonkarahisar'da "2 Nisan Otizm Farkındalık Günü" dolayısıyla Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz'ın da katıldığı yürüyüş düzenlendi.

Afyonkarahisar'da
Afyonkarahisar'da "2 Nisan Otizm Farkındalık Günü" dolayısıyla Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz'ın da katıldığı yürüyüş düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Anıtpark önünde toplanan gurup, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, 31 Martta yapılan yerel seçimde kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'den belediye başkanı seçilen Mehmet Zeybek, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Sezen ve kamu kurumlarının müdürleri, Milli Birlik Caddesi'nden, Afyonkarahisar Valiliğine kadar yürüdü.

Burada gazetecilere konuşan Afyonkarahisar Özel Eğitim Uygulama Okulunun müdürü Olcay Göçen, 2008 yılından beri 2 Nisan'ın Otizmliler Günü olarak kutlandığını anımsatarak, kendilerinin de farkındalık oluşturmak için bir yürüyüş düzenlediklerini söyledi.

Yürüyüşe katılan Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz da şunları kaydetti:

"Bu yürüyüş buna dikkat çekmek için gerçekleştirildi. Bu alanda herkesi otizme duyarlı olmaya getirmek, otizmli çocuklara ve ailelerine sahip çıkmak, onları toplumun içerisinde topluma faydalı bireyler olarak kazandırmak gerekiyor. Devletimiz de bu konuda son yıllarda sosyal devlet anlayışının sonucu olarak engellilere her türlü desteği vermektedir. Bundan sonrada destek olmaya devam edeceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 05:45 Kaynak: AA

Mustafa Tutulmaz, Afyon, Kültür Sanat
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