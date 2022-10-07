Kaza, Afyonkarahisar- Antalya karayolu Sandıklı ilçesi Dinar kavşağındaki trafik ışıklarda meydana geldi. Deniz G. yönetimindeki 06 DK 0301 plakalı otomobil şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ışıklarda bekleyen Mustafa B. yönetiminde ki 07 GJE 76 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile sürüklenen Mustafa B. yönetimindeki 07 GJE 76 plakalı kamyonette, Aydan G. Yönetiminde ki 34 BYG 050 plakalı otomobile çarptı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA

Karahisar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Afyonkarahisar'da 2 otomobil, 1 kamyonun karıştığı kazada karayolu kapandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.