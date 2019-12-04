Afyonkarahisar'da 20 bin makaron ele geçirildi
6 saat önce
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamada 20 bin makaron ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 10:42 Kaynak: İHA
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamada 20 bin makaron ele geçirildi.
İl genelinde başarılı çalışmalarını sürdüren Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan yol uygulamasında durdurulan bir minibüsün içerisinden 20 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.
Araç içerisinde ki şahıslara yasal işlem yapıldı. - AFYONKARAHİSAR
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