Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da 20 bin makaron ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Afyonkarahisar'da 20 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika

Afyonkarahisar'da 20 bin makaron ele geçirildi

6 saat önce

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamada 20 bin makaron ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da 20 bin makaron ele geçirildi, System.String[]

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamada 20 bin makaron ele geçirildi.


İl genelinde başarılı çalışmalarını sürdüren Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan yol uygulamasında durdurulan bir minibüsün içerisinden 20 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.


Araç içerisinde ki şahıslara yasal işlem yapıldı. - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 10:42 Kaynak: İHA
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