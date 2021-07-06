AFYONKARAHİSAR - 20 öğretmen halk oyunları öğrendi - Son Dakika

Afyonkarahisar'da normalleşme sürecini fırsat bilen 20 öğretmen, katıldıkları kursta öğrendikleri halk oyunlarını öğrencilerine öğretecek.

Kentte, halk oyunları öğrenmek isteyen bir grup eğitimci, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün izniyle sınıf öğretmeni ve halk oyunları antrenörü Demet Bozdemir'den 30 saatlik kurs aldı.

Ünlülerin okulu olarak da bilinen Afyon Lisesi'ndeki kapalı spor salonundaki kursa katılan 20 öğretmen, Türkiye'nin 7 bölgesine ait yöresel birer müzikli gösterisini öğrendi.

Bozdemir, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yıldan beri öğretmenlerin zorlu bir eğitim süreci yaşadığını söyledi.

Kursun normalleşme süreciyle İl Milli Eğitim Müdürlüğünün onayıyla açıldığını dile getiren Bozdemir, "Açılan 30 saatlik kursa katılan 20 öğretmen arkadaşlarımız, Türkiye'nin 7 bölgesinin, harmandalı, hüdayda, horon, atabarı, Tekirdağ karşılama, Cemilem ve halay (delilo) yöresel halk oyunlarını özverili bir şekilde çalışarak öğrendiler." dedi.

Öğretmenlerden Teslime Kaya da Kovid-19 sürecinde sıkıldıklarını ve çok fazla yüklendiklerini negatif elektriği halk oyunları kursuna katılarak attıklarını kaydetti.

Öğretmenlerden Berkan Hepişler de kursa çok istekli katıldıklarını vurgulayarak, "Bazı öğretmen arkadaşlarımız oyun oynamayı hiç bilmiyordu. Demet hocamız bizimle çok yakından ilgilindi. Az zamanda çok güzel işler başardığımızı düşünüyoruz. Çok da keyifli oldu. Kareografik olarak güzel bir ekip olduk. Afyonkarahisar'daki 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde düzenlenecek etkinliklerde oynayabiliriz. Yine, yüz yüze eğitimle öğrendiklerimizi öğrencilerimiz aktarmayı planlıyoruz." diye konuştu.